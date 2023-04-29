Ayrıca Gunn'ın Birleşik Krallık'ta (BK) 3 Mayıs'ta gösterime girecek olan son 'Galaksinin Koruyucuları' filmi, hayranların Pratt'in karakterinin eylemlerine dair hayal kırıklığına doğrudan atıfta bulunuyor. Bu filmde serinin en popüler geleneklerinden biri terk ediliyor.



Film müziklerinin şarkı listesinin yayımlanmasıyla, serinin üçüncü filmle birlikte ayırt edici bir özelliğini yitirmesi öne çıktı. Artık yalnızca 1970'lerin müziklerinden değil, çeşitli müzik dönemlerinden ve tarzlarından yararlanılıyor.



Fotoğraflar: AP