İlk kez James Gunn'ın ekrana taşıdığı 'Galaksinin Koruyucuları' (The Guardians of the Galaxy) karakterleri, Russo kardeşlerin 'Avengers' filmlerinde de yer almıştı. Ancak Marvel hayranlarının Chris Pratt'in canlandırdığı 'Peter Quill' hakkındaki fikirleri, 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı'yla birlikte değişmiş ve bu durum Gunn'da hayal kırıklığı yaratmıştı.