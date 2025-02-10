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        Haberler Magazin James Bond' olmasına James Bond' engel oldu

        James Bond' olmasına James Bond' engel oldu

        Henry Cavill'in 20 yıl önce 'James Bond' seçmelerine katıldığı ortaya çıktı. Daniel Craig'in seçmelere katılmamış olması halinde 'James Bond' rolünü Cavill canlandıracaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 23:15 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:15
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        'James Bond'un kıyısından döndü
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        1962 - 2020 arasında çekilen 25 filmle sinemanın filmiyle en uzun serisi olan 'James Bond' karakterini canlandıracak yeni oyuncu arayışları devam ederken 20 yıl önceki seçmeler gündeme geldi.

        Henry Cavill'in 20 yıl önce 'James Bond' seçmelerine katıldığı ortaya çıktı. O günlerde 22 yaşında olan Cavill, yeni 'James Bond' filmi 'Casino Royale'de ünlü İngiliz ajanını canlandırabilmek seçmelere katıldı.

        Daniel Craig

        Yönetmen Martin Campbell, Henry Cavill'e geçerli not verdi vermesine ama seçmelere katılan Daniel Craig de beğendiği oyunculardandı. Campbell, zor olsa da bir karar vererek yeni 'James Bond'un Daniel Craig olacağını açıkladı.

        Daniel Craig, gösterime 2006'da giren 'Casino Royale' ile birlikte 5 James Bond' filminde rol aldı. Ki o filmlerin toplam hasılatı 3 milyar doları geçti.

        Henry Cavill

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        Martin Campbell, Daniel Craig'in seçmelere katılmamış olması halinde 'James Bond' rolünü mutlaka Henry Cavill'e vereceğini açıkladı. Cavill, 'James Bond' olmanın kıyısından dönse de sonraki yıllarda 'Süpermen' olarak bir başka sinema kahramanını canlandırma şansına sahip oldu.

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        #Henry Cavill
        #Daniel Craig
        #james bond
        #Süpermen

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