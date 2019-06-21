'James Bond gibi giyinen' Avustralyalı dolandırıcıya 16 yıl hapis cezası

21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'nın en ünlü dolandırıcılarından Hamish McLaren 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
49 yaşındaki Hamish McLaren'in 16 yıl boyunca 15 kişiyi 7,6 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıkmıştı.
Dolandırılan kişiler McLaren'in parayı yurt dışındaki banka hesaplarında sakladığını düşünüyor.
İnsanların parasını aldıktan sonra kendi hesabına geçiren McLaren, sonra pahalı arabalar ve geziler eşliğinde lüks bir hayat yaşamıştı.
McLaren'in sahte yatırımlar yaparak dolandırdıkları kişiler arasında kız arkadaşları, yakın dostları ve Avustralyalı moda tasarımcısı Lisa Ho da vardı.
Avustralyalı dolandırıcı, Aralık 2017'den bu yana ev hapsinde tutuluyordu.
Finans sektöründe hiçbir deneyimi olmayan McLaren, çevresine avukat olduğu, Harvard İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu gibi yalanlar söyledi.
Dolandırıcının eniştesi, Hamish McLaren için, "Bir James Bond filmi seyreder ve hemen Bond gibi giyinirdi" demişti.
McLaren'in cezası açıklanınca duruşmayı izleyen kişiler kararı alkışladı.
Yargıcın aldığı karar uyarınca McLaren'in ilk 12 yıl şartlı tahliyesi de mümkün olmayacak.
McLaren kur, altın ve Papua Yeni Gine'de bir altın madeninde hisseler gibi sahte yatırım planlarıyla çevresindekileri dolandırma suçlamasıyla 2017 yılında tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!