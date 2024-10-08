Jakobs için Senegal'den gelen açıklama kafaları karıştırdı!

Galatasaray'ın genç sol beki Ismail Jakobs için Senegal'den gelen sakatlık açıklaması kafaları karıştırdı.

Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Alanyaspor müsabakasına 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan sol bekin ameliyat olacağı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Devamında Senegal Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı; kafalardaki soru işaretleri daha da arttı.

Senegal'den yapılan açıklamada "Galatasaray oyuncunun sakatlığının bulunduğunu belirttiği için aday kadrodan çıkarmıştık ancak kendisi pazar günü oynadı ve sakat olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle yeniden aday kadroya davet edildi" ifadeleri yer aldı.