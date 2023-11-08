Jakaranda ağaçlarının çiçekleri, sokakları mora bürüdü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde sokak ve caddeler, jakaranda ağaçlarının çiçek açmasıyla ekim ve kasım aylarında mora bürünüyor
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Güney Amerika kökenli jakaranda, bu coğrafyadaki en popüler ağaç türleri arasında yer alıyor.
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Güney yarım kürede eylül ve ekim aylarında jakaranda ağacının bu mor çiçeklerini açması, baharın gelişini simgeliyor.
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İSTİLACI BİR TÜR, DİKİMİ YASAKLI
Dünyanın en büyük orman şehirlerinden biri kabul edilen Johannesburg ise ülkede jakaranda ağaçlarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.
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Şehir planlamacılığı ve peyzajlarıyla meşhur Johannesburg banliyölerinde 70 binden fazla jakaranda ağacı bulunuyor. Banliyölerin yüksek duvarlarla çevrili geniş caddeleri, jakarandalardan dökülen çiçeklerle adeta mor renkli bir halıyı andırıyor.
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Bununla birlikte, istilacı bir tür olmasından dolayı jakaranda ağacının dikimine Johannesburg'da 2001 yılından bu yana izin verilmiyor. Bu türün fazla miktarda su tükettiği de biliniyor.
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ÇİÇEK AÇMA TARİHLERİ HER 5 YILDA 1 GÜN GERİYE GİDİYOR
Araştırmalara göre, iklim değişikliği nedeniyle jakaranda ağaçlarının çiçek açma tarihleri her 5 yılda 1 gün geriye gidiyor.
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Rosebank, Saxonwold, Westcliff, Waverly, Northcliff, Houghton, Melville ve Parkwood ise Johannesburg'un jakarandalarıyla ünlü semtleri arasında bulunuyor.
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Fotoğraf meraklılarının jakaranda ağaçlarıyla donatılmış caddelerde bolca vakit geçirdiği bugünlerde, kent sakinleri de bu büyülü atmosferin tadını çıkarıyor.
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