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        Haberler Yaşam Jakaranda ağaçlarının çiçekleri, sokakları mora bürüdü

        Jakaranda ağaçlarının çiçekleri, sokakları mora bürüdü

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde sokak ve caddeler, jakaranda ağaçlarının çiçek açmasıyla ekim ve kasım aylarında mora bürünüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:52
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          Güney Amerika kökenli jakaranda, bu coğrafyadaki en popüler ağaç türleri arasında yer alıyor.

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          Güney yarım kürede eylül ve ekim aylarında jakaranda ağacının bu mor çiçeklerini açması, baharın gelişini simgeliyor.

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          İSTİLACI BİR TÜR, DİKİMİ YASAKLI

          Dünyanın en büyük orman şehirlerinden biri kabul edilen Johannesburg ise ülkede jakaranda ağaçlarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.

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          Şehir planlamacılığı ve peyzajlarıyla meşhur Johannesburg banliyölerinde 70 binden fazla jakaranda ağacı bulunuyor. Banliyölerin yüksek duvarlarla çevrili geniş caddeleri, jakarandalardan dökülen çiçeklerle adeta mor renkli bir halıyı andırıyor.

        • 5

          Bununla birlikte, istilacı bir tür olmasından dolayı jakaranda ağacının dikimine Johannesburg'da 2001 yılından bu yana izin verilmiyor. Bu türün fazla miktarda su tükettiği de biliniyor.

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          ÇİÇEK AÇMA TARİHLERİ HER 5 YILDA 1 GÜN GERİYE GİDİYOR

          Araştırmalara göre, iklim değişikliği nedeniyle jakaranda ağaçlarının çiçek açma tarihleri her 5 yılda 1 gün geriye gidiyor.

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          Rosebank, Saxonwold, Westcliff, Waverly, Northcliff, Houghton, Melville ve Parkwood ise Johannesburg'un jakarandalarıyla ünlü semtleri arasında bulunuyor.

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          Fotoğraf meraklılarının jakaranda ağaçlarıyla donatılmış caddelerde bolca vakit geçirdiği bugünlerde, kent sakinleri de bu büyülü atmosferin tadını çıkarıyor.

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