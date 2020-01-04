04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış'ta 105 yıl önceki şehadet yürüyüşünü anmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizin buna katılması, geleceğimiz adına, yarınlar adına umut vericidir. Bu kutsal emaneti gençlerimizin devralmasıyla yarınlara daha güçlü yürüyeceğiz." dedi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, ellerindeki meşalelerle, kayak merkezinden indi. Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitiş noktasında ellerine aldıkları meşalelerle, metal üzerine gazlı bezle hazırlanan "Sarıkamış 105. Yıl" yazısını ateşledi.
"YARINLARA DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYECEĞİZ"
Bakan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehadete yürüyüşü yürekten hissetmenin gururunu, binlerce insanla yaşadığını söyledi.
Katılımın kendisini sevindirdiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"105 yıl önceki şehadet yürüyüşünü anmak üzere bir aradayız. Anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şehadete yürüyüşü hissetmek, bu bilinci, ruhu diri tutmak adına bu faaliyet çok anlamlı ve önemli. Her yıl buraya gösterilen teveccühün farklı ve güçlü bir şekilde artması bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizin buna katılması, geleceğimiz adına, yarınlar adına umut vericidir. Bu kutsal emaneti gençlerimizin devralmasıyla yarınlara daha güçlü yürüyeceğiz."
"ONLAR KENDİLERİNİ ALLAH'A TESLİM ETMİŞLERDİ"
Bakan Pakdemirli de Sarıkamış'ta verilen mücadelenin kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.
Sarıkamış'ta 105 yıl önce yaşananları anmaktan asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:
"60 bine yakın şehit vermişiz. Sadece Allahuekber'i geçerken 37 bin şehit vermişiz. Rus Kuvvetler Komutanı Petrovitç, "Birinci sıradaki askerleri görüyorum, 9 tanesi yerde elleri donmuş, ikinci sırada askerler cephane sandıklarını taşırken donmuşlar.' diye anlatıyor. Rus Kuvvetler Komutanı, 'Bizim onları teslim alma imkanımız olmamıştı, onlar kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi.' diye anlatıyor. Büyük bir dram, aynı zamanda minnetle anmamız gereken, asla ve asla unutturmamamız gereken bir konu. Gençlerimiz ecdadının ne yaptığını bilirse, daha emin adımlarla bayrağı ileri taşıyacaktır."
Öte yandan, gün içinde açılışı gerçekleştirilen ve gece ışıklandırması yapılan kardan heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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