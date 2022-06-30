Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atletlerden Jak Ali Harvey altın, Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı.

Oran kentindeki Olimpik Stadyumda gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre yarışı ile kadınlar disk atmada müsabakalar yapıldı.

Erkekler 100 metre finalinde Jak Ali Harvey 10.15'lik derecesiyle altın, Ramil Guliyev 10.16'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Öte yandan, kadınlar disk atmada milli sporcu Özlem Becerek, 61.96 metrelik atışıyla bronz madalya elde etti.

Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay ise finalde 11.86'lık derecesiyle 8'nci oldu.