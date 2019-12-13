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Jahovic, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ve ligdeki gol krallığı yarışına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Ligde iyi bir dönem yaşadıklarını anlatan Jahovic, bunu sürdürmek istediklerini aktardı.
Takım olarak sezona iyi başladıklarını, son haftalarda üst üste beraberlikler aldıklarını hatırlatan Jahovic, Demir Grup Sivasspor maçında ise talihsiz bir yenilgi yaşadıklarını ifade etti.
"İYİ HAZIRLANDIK, İNŞALLAH KAZANIRIZ"
Adis Jahovic, bu hafta Beşiktaş ile zorlu bir maç yapacaklarını dile getirerek, "Beşiktaş maçları çok zor. Sergen hoca da çok iyi çalışıyor. İnşallah bu maçı kaybetmeyiz. Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle moralimiz biraz düştü ama herkes kendini yeniledi. Beşiktaş maçına iyi hazırlandık, inşallah kazanırız." dedi.
Beşiktaş maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini aktaran Jahovic, "İstanbul'da zorlu bir maç bizi bekliyor. Geçen hafta yenildiğimiz Demir Grup Sivasspor maçına kadar oynadığımız 7 maçta mağlubiyet yüzü görmemiştik. Onun için İstanbul'da Beşiktaş'a bir sürpriz yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"SERGEN HOCANIN OYUN YAPISI BANA UYUYOR"
Adis Jahovic, teknik direktör Sergen Yalçın ile daha önce Konyaspor'da birlikte çalıştığını belirterek, bunun takıma uyum sağlamasını kolaylaştırdığını söyledi.
Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik yakaladıklarını anlatan Jahovic, "Konyaspor'da oynarken benim önümde Samuel Eto vardı. O dönem kulübeden girip 5 gol attım. O zaman anlamıştım Sergen hocanın oyun yapısının bana uyduğunu. Sergen hoca buraya gelip beni de isteyince çok mutlu oldum ve hemen kabul ettim." diye konuştu.
"GOL KRALLIĞI KIYASIYA BİR YARIŞ OLACAK"
Kaydettiği 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Adis Jahovic, gol krallığı yarışında da Alexander Sörloth (Trabzonspor),Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor) ve Vedat Muric'le (Fenerbahçe) zirveyi paylaşıyor.
Adis Jahovic, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, "Her futbolcunun hayalidir gol kralı olmak ancak takımın başarısı benim için daha önemli. Şu an birinci değilim tam olarak çünkü birinci sırayı benimle paylaşan 3 futbolcu daha var. Onun için sezon sonuna kadar kıyasıya bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.
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