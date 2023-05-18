Jaguar Land Rover elektrikli araca 15 milyar sterlin yatırım yapacak

HABERTURK.COM

Elektrifikasyon yolculuğunu hızlandıran Jaguar Land Rover (JLR), bir sonraki nesil orta boy SUV mimarisini tamamen elektrikli hale getireceğini duyurdu.

Elektrikli mobiliteyi önceliklendirme planları kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, ilk tamamen elektrikli Range Rover modelini ise 2023 yılının son çeyreğinde tanıtacak.

Markanın yeni nesil orta boy SUV modellerinin ilki, Range Rover ailesinden ve tamamen elektrikli bir model olacak. Bu model, 2025 yılında Merseyside'daki Halewood üretim tesisinde üretilecek.

JLR, pazar beklentilerine bağlı olarak Range Rover ve Range Rover Sport'un esnek modüler mimari (MLA) yapısı sayesinde içten yanmalı motor, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini de sunmaya devam edecek.

ELEKTRİKLİ JAGUARLAR 2025'TE GELECEK

Elektrikli üç yeni Jaguar modelinin dünya tanıtımı için sona yaklaşıldığını belirten Jaguar Land Rover CEO'su Adrian Mardell, müşteri teslimatlarının 2025 yılında yapılmaya başlanmasını öngördüklerini belirtti.

Batı Midlands'ta üretilecek dört kapılı bir GT olacağı duyurulan yeni Jaguar modeli, önceki elektrikli Jaguar modellerinden daha yüksek güç sunarken 700 km'ye kadar da menzile sahip olacak.

Yeni gövde mimarisi JEA üzerine inşa edilecek 4 kapılı GT Jaguar ile ilgili daha fazla ayrıntının bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanması planlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO