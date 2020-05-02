Son yıllarda yaptığı dev transferleri başarıya dönüştüremeyen Manchester United'ın gözü bu kez Jadon Sancho'nun üzerinde! İngiliz ekibi, oyuncuyu Dortmund'dan transfer etmek için 110 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

2016'da Paul Pogba'yı 105 milyon euro'ya transfer eden Manchester United, Jadon Sancho transferiyle bu rekoru kıracak.