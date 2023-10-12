Jada Pinkett Smith: Tokat olayını skeç sanmıştım
Jada Pinkett Smith, eşi Will Smith'in'in 2022'de saçları hakkında espri yapan Oscar sunucusu Chris Rock'a tokat atmasından uzun bir süre sonra skandal olay hakkında konuştu. Olay anını anlatan Smith, eşine söylediği ilk sözleri de paylaştı
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Will Smith, 27 Mart 2022'de düzenlenen 94'üncü Oscar töreninde Alopesi hastalığı nedeniyle saçları tamamen dökülen eşi Jada Pinkett Smith'e yönelik bir espri yapan sunucu Chris Rock'ı tokatlamıştı. İkili arasındaki bu olay töreni gölgede bırakmıştı.
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"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA!"
Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada, seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü oyuncu, sahneye çıkıp, "Eşimin adını ağzına alma" diyerek Chirs Rock'a tokat atmıştı.
Bunun üzerine Akademi, şiddete başvurduğu gerekçesiyle Will Smith'e 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılmama cezası vermişti.
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SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Oscar'a damga vuran tokat skandalının ana kahramanlarından biri olan Jada Pinkett Smith, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
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"BUNUN BİR SKEÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
Jada Pinkett Smith, olayın ilk başta gerçek olmadığını düşündüğünü "Bu bir skeç' diye düşündüm" sözleriyle ifade etti. 52 yaşındaki Smith, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Will'in ona vurmasının imkânı yok' diye düşünüyordum. Will sandalyesine doğru yürümeye başlayana kadar bunun bir skeç olmadığını bile fark edemedim.
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Jada Pinkett Smith, gösteriden sonra yalnız kaldıklarında eşi Will Smith'e söylediği ilk sözlerin "İyi misin?" olduğunu belirtti.
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"CHRIS YANIMA GELİP ÖZÜR DİLEMEYE ÇALIŞTI"
Olaydan hemen sonra Chris Rock'ın yanına geldiğini anlatan Jada Pinkett Smith, "Chris sahnenin sonuna geldi ve benden özür dilemeye çalıştı. 'Sana zarar vermek istemedim' dedi. 'Bunu şimdi konuşamam Chris' dedim" ifadelerini kullandı.
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"UMARIM BARIŞ SAĞLANIR"
Oscar'daki skandaldan bu yana Chris Rock'la konuşmadığını anlatan Jada Pinkett Smith, "Umarım bu konudaki tüm yanlış anlaşılmalar giderilir ve barış sağlanır" dedi.
Fotoğraflar: AP, Avalon