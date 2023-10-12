Jada Pinkett Smith: Tokat olayını skeç sanmıştım

"BUNUN BİR SKEÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Jada Pinkett Smith, olayın ilk başta gerçek olmadığını düşündüğünü "Bu bir skeç' diye düşündüm" sözleriyle ifade etti. 52 yaşındaki Smith, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Will'in ona vurmasının imkânı yok' diye düşünüyordum. Will sandalyesine doğru yürümeye başlayana kadar bunun bir skeç olmadığını bile fark edemedim.