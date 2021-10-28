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Jada Pinkett Smith: Rahatsız edici olsa da sağlıklı! - Magazin haberleri

Jada Pinkett Smith: Rahatsız edici olsa da sağlıklı!

Dünyaca ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, ilişkilerle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Çiftlerin birbirlerine karşı dürüst ve açık olması gerektiğini savunan Smith, bu tip konuşmaların rahatsız edici ama çok sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi

28.10.2021 - 16:05 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Will Smith ile 1997 yılından bu yana evli olan Jada Pinkett Smith, sunuculuğunu üstlendiği Red Table Talk adlı sohbet programında Gwyneth Paltrow'u konuk olarak aldı.

  • "KİMSE SİZİN ZİHNİNİZİ OKUYAMAZ Kİ"

    Paltrow ile evli çiftlerin ilişkileri hakkında konuşan Smith, "Bu şöyle bir durum; güzel, eğer beni seviyorsan bilmek zorundasın. Eğer beni seviyorsan zihnimi okumak zorundasın. İşte bu çok büyük bir tuzak!" dedi. Gwyneth Paltrow da bu konuyla ilgili "Birisi sizin zihninizi okuyamaz ki" ifadelerini kullandı.

  • "RAHATSIZ EDİCİ OLSA DA SAĞLIKLI"

    Jada Pinkett Smith, daha sonra "Bana neye ihtiyacın olduğunu, ne istediğini söyle. Ve hepsinin de ötesinde ben de bu konuda sorumlu olduğumu biliyorum." dedi. Smith, çiftler arasındaki bu tip konuşmaların rahatsız edici ama çok sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

  • "AÇIK EVLİLİK" İDDİALARINA YANIT VERDİ

    "Umudunu Kaybetme", "Ben Efsaneyim" ve "Siyah Giyen Adamlar" gibi projelerde yer alan Will Smith, geçtiğimiz haftalarda ilk kez Jada Pinkett Smith ile evlilikleri üzerindeki sır perdesini aralamıştı. Smith, "açık evlilik" yaşadıkları yönündeki iddialara yanıt vermişti. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi." demişti.

  • "GELENEKSEL EVLİLİĞE ASLA İNANMADI"

    Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etmişti. "Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı." ifadelerini kullanan aktör, "Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü." şeklinde konuşmuştu.

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