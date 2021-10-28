"KİMSE SİZİN ZİHNİNİZİ OKUYAMAZ Kİ"



Paltrow ile evli çiftlerin ilişkileri hakkında konuşan Smith, "Bu şöyle bir durum; güzel, eğer beni seviyorsan bilmek zorundasın. Eğer beni seviyorsan zihnimi okumak zorundasın. İşte bu çok büyük bir tuzak!" dedi. Gwyneth Paltrow da bu konuyla ilgili "Birisi sizin zihninizi okuyamaz ki" ifadelerini kullandı.