"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu." ifadelerini kullandı. Takipçilerine, "Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz..." diyen Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim.