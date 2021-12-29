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Jada Pinkett Smith: Bir gün avucum dökülen saçlarımla doldu!

Dünyaca ünlü aktör Will Smith'in eşi oyuncu ve sunucu Jada Pinkett Smith, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" ifadelerini kullanan Pinkett Smith, 'Alopesi' adlı hastalık yüzünden saç kaybı yaşadığını duyurdu

29.12.2021 - 14:52 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son dönemde eşi Will Smith ile evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde olan Jada Pinkett Smith, bu kez yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi. 

  • HASTALIK YÜZÜNDEN SAÇLARINI KAYBETTİ

    "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum." diyen Pinkett Smith, 'Alopesi' adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla anlattı. 

  • "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu." ifadelerini kullandı. Takipçilerine, "Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz..." diyen Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

    İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim.

  • Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, kimsenin beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini istediğini söyledi. Jada Pinkett Smith, daha sonra "Alopesi' ve ben arkadaş olacağız." diye konuştu.

  • "BİR AVUÇ DOLUSU SAÇ ELİME GELDİ"

    Pinkett Smith, saç kaybıyla ilgili ilk açıklamalarını 2018 yılında Red Table Talk adlı programında yapmıştı. Bu sorunun nasıl başladığını da şöyle anlatmıştı:

    Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi.

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