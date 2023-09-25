Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Galatasaray
        GS
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jacob Neestrup: Grabara'ya ceza vermeyeceğiz - Futbol Haberleri

        Jacob Neestrup: Grabara'ya ceza vermeyeceğiz

        Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray taraftar ve camiasının tepkisini çeken açıklamalar yapan ve devamında hakaret içeren paylaşımlarda bulunan kaleci Kamil Grabara'ya ceza vermeyeceklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kamil'e ceza vermeyeceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçındaki açıklamalarıyla gündem olan kalecileri Kamil Grabara ile ilgili konuştu.

        Neestrup, Grabara'ya kulüp tarafından bir ceza verilmeyeceğini söyledi. Neestrup, açıklamasında, "Kulüp tarafından Kamil Grabara'ya ceza verilmeyeceğini söyleyebilirim. Basın toplantısına çıktı ve oldukça komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı. Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Burada bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." diye konuştu.

        NELER YAŞANDI?

        Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanan maç öncesinde basın toplantısında taraftarlar için gelen soru karşısında, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Galatasaraylı taraftarlar, Rams Park'ta oynanan maçta Polonyalı kaleciye ıslıklarla tepki gösterdi.

        Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

        24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşıma gelen tepkiler sonrası,"O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" diye değiştirdi.

        DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Grabara'nın paylaşımları sonrası, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        İlk yarıda tek gol
        İlk yarıda tek gol
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Habertürk Anasayfa