Jackson Muleka'ya Fransa'dan talip
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu forveti Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.
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L'Equipe'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Clermont, Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.
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Haberde; forvet arayışlarını sürdüren Clermont yönetiminin Muleka'yı gündemine aldığı belirtilirken, şimdilik sadece kiralama seçeneğinin mümkün görüldüğü ifade edildi.
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Öte yandan Muleka transferinde birçok değişkenin olduğuna yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin ikna edilmesinin karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.
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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Jackson Muleka, bu maçlarda 5 gol kaydetti.