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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jackson Muleka'ya Fransa'dan talip - Beşiktaş Haberleri

        Jackson Muleka'ya Fransa'dan talip

        Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu forveti Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:30
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          L'Equipe'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Clermont, Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.

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          Haberde; forvet arayışlarını sürdüren Clermont yönetiminin Muleka'yı gündemine aldığı belirtilirken, şimdilik sadece kiralama seçeneğinin mümkün görüldüğü ifade edildi.

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          Öte yandan Muleka transferinde birçok değişkenin olduğuna yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin ikna edilmesinin karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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          Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Jackson Muleka, bu maçlarda 5 gol kaydetti.

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