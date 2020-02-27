Instagram sayfasında bir fotoğrafını paylaşan Jackie Chan "İlgilenen, merak eden herkese teşekkürler. Güvendeyim, sağlamım ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişe etmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes güvende ve sağlıklı kalır" mesajını yazdı.

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