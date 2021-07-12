Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, APEC toplantısına başkanlık edecek

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16 Temmuz tarihinde yapılacak toplantıya ilişkin Ardern, APEC liderlerinin kasım ayında yapılması planlanan resmi toplantılarından önce ilk kez ek bir toplantı düzenleyeceğini ve pandeminin etkisini ele alacaklarını bildirdi.

Ardern, "APEC ekonomileri, 81 milyon iş kaybıyla geçen yıl İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmasını yaşadı. Bölgenin ekonomik toparlanmasını hızlandırmak için topluca yanıt vermek hayati önem taşıyor." ifadelerinde bulundu.

Ardern konuşmasında, iyileşmeye yardımcı olacak daha koordineli bir şekilde acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi ve sürdürülebilir büyümeye dikkat çekti.

50 MİLYONDAN FAZLA COVID-19 VAKASI

APEC üyesi ülkelerin sınırları içinde 50 milyondan fazla Covid-19 vakası yaşanırken APEC genelinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 2020'de yüzde 1,9 daraldı.

ABD, Çin ve Japonya'yı içeren ve dünya ekonomisinin yüzde 60’ını temsil eden 21 ekonomi grubu, haziran ayında ticaret engellerini gözden geçirme ve Covid-19 aşılarının ve ilgili malların sınır ötesi tedarikini hızlandırma konusunda anlaşmıştı ancak gümrük tarifelerini kaldırmak için geniş bir taahhütte bulunulmadı.

Yeni Zelanda, pandemiye bölgesel bir yanıt vermenin başkanlık edeceği APEC toplantısının en yüksek önceliği olduğunu söyledi.