Jabbar'dan yeni şarkı: 'Heder'

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Duygu dolu sözleri ve müziğiyle dinleyicide büyük etki uyandıracağı aşikar olan "Heder", sanatçı Jabbar tarafından kaleme alındı. Parçaya gitarıyla eşlik eden Safa Hendem'in müzikalitesi ve Jabbar'ın dingin sesiyle harika bir uyumun yakalandığı "Heder", sonbahara yakışır bir atmosfer yaratıyor.