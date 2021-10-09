Jabbar ve Deeperise'ı buluşturan şarkı

90'lar Türkçe pop müziğine damga vuran Sezen Aksu imzalı efsane şarkı "Aldatıldık"ın yeniden yorumlandığı bu çalışma, Bridgestone Studio x Sezen Aksu Şarkıları projesi kapsamında dinleyiciyle buluşuyor.

Jabbar'ın dingin vokali ve Deeperise'ın düzenlemesiyle yeniden hayat bulan efsane şarkı, ikilinin yarattığı harika uyumu müzikseverlere sunuyor.