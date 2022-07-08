Jabbar'ın yeni şarkısı yayında

Sözleri ve müziği sanatçı Jabbar'a ait olan yeni şarkı, Jabbar ve Safa Hendem ortaklığında yapılan düzenlemesiyle dinleyicinin beğenisine sunuluyor.

Sözleri, synth ve gitar yürüyüşleriyle süslenmiş müziğiyle dikkat çeken "Kaç Gündür", Jabbar'ın karakteristik sesiyle ortaya çıkan çalışmayı müzikseverlerle buluşturuyor.