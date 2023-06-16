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Ja Morant'e 25 maç ceza!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medyada silah göstermiş olması nedeniyle NBA'den 25 maçlık bir uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi

Giriş: 16.06.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ja Morant'e 25 maç ceza!
HABERTURK.COM

NBA takımlarından Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant bir sosyal medya yayını esnasında silah gösterdiği için soruşturmaya alınmıştı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki yıldız basketbolcuya 25 maç ceza verildi.

Adam Silver'ın açıklamasında, "Ja Morant'in yeniden oynamaya başlamadan önce davranışlarını tekrarlamasına sebep olan durumları ele alan bir programı lig yönetimi ile birlikte formüle etmesi ve gereklilikleri yerine getirmesi istenecek." ifadeleri kullanıldı.

Yıldız basketbolcu önümüzdeki sezonun ilk 25 maçında forma giyemeyecek.

Morant daha önce de Denver'da gece kulübüne silah götürdüğü için 8 maç ceza almıştı.

Cezanın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada Morant, "NBA'den, Grizzlies organizasyonundan, takım arkadaşlarımdan ve Memphis şehrinden özür diliyorum. Yaz dönemini ve cezalı geçireceğim süreci mental sağlığım ve karar verme becerilerim üstüne çalışarak değerlendireceğim. Söz veriyorum, çok daha iyi olacağım." dedi.

Morant geçtiğimiz sezon Grizzlies formasıyla 61 resmi maça çıktı, maç başına 26,2 sayı ve 8,1 asistle oynadı.

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