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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Bursa'da gerçekleşen bir düğünde sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Yıldızhan, konser verdiği süre zarfında elinden çayını düşürmedi.

Program sonrası gazetecilerle sohbete koyulan İzzet Yıldızhan, elindeki yara izlerinin sorulması üzerine yaşadığı talihsiz olayı gazetecilerle paylaştı.

TATİLDE TALİHSİZ KAZA

Yıldızhan, "Ailemle geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatildeydik. Bir gün tekneyle açıldık. Teknenin halatını baldızım bağlamaya gittiği esnada büyük bir talihsizlik yaşandı. Teknenin yön değiştirmesiyle halata takılıp, düştü baldızım. İçime doğmuşçasına onun yanındaydım bende. Onun düştüğünü görünce ellerimle onu tutmaya çalıştım. O esnada ellerim kayalıklara vurdu. Çok şükür ki verilmiş sadakamız varmış. Baldızım bir-iki kırıkla atlattı. Benim de elim iyileşti, bu toparlamış hali." diye konuştu.