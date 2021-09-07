Oğullarını otelinde çalıştırdı

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İzzet Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe'nin ise resepsiyonda görev alıyor olması sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

OĞULLARINI OTELİNDE ÇALIŞTIRDI

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var." dedi.

"BU DURUMU EVLATLARIMA AŞILADIM"

"Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım." diyen İzzet Yıldızhan, "Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı ve milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride. Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor." şeklinde konuştu.