"50 tane evim olsa ne yazar?"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Florya'daki bir otelde sahne aldı. Başak-Yunus Ersan çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan'ı oğulları Mustafa, Ali Yüşa ve Veysel Efe yalnız bırakmadı.
"KONSER TAKVİMİMİZ DOLMAYA BAŞLADI"
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzzet Yıldızhan, 'Yasakların kalkmasından ve tekrardan sahneye çıkıyor olmamızdan o kadar mutluyum ki anlatamam. Yasakların kalkmasıyla birlikte konser takvimimiz dolmaya başladı. Önümüzdeki hafta Diyarbakır ve Adana sahnelerim olacak. Ben ve orkestram şehir şehir dolaşarak, konserlerimizi vereceğiz" dedi.
"MOTİVE OLUYORUM"
Son yıllarda iş insanı kimliğiyle daha çok anılan Yıldızhan, gazetecilerin, "Sahnelere devam edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Ünlü türkücü, "Ben ticaret hayatındaki tüm birikimimi sahnelerden kazandığım parayla yaptım. Şimdilerde ağırlık iş hayatı ama bu sahneler de benim motivasyon kaynağım. Burada tüm sinir, stres gidiyor. Motive oluyorum" ifadelerini kullandı.
"PAHA BİÇİLEMEZ BİR MUTLULUK"
Verdiği bir röportajda 500'ü aşkın çalışanı olduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, "Onlar benim çalışanım değil, kader birliği ettiğim yol arkadaşlarım. Allah nasip ederse hedefim 2023'e kadar bu sayıyı bine taşımak. İstihdama katkı sağlamak en büyük felsefem. Benim 50 arabam olsa neye yarar? Yine birine bineceğim. Benim 50 evim olsa neye yazar? Yine birinde oturacağım ama insanların hayatına dokunmak, iş imkanı sağlamak paha biçilemez bir mutluluk" dedi.
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