İzzet Çapa'nın öyküsü: 'En Çok Ben Eğlendim'

Kendi deyimiyle 'en son söyleyeceğini hep en başta söyleyiveren' İzzet Çapa, bu özelliğini ilk kitabının adında da ortaya koyuyor; kendisiyle ilgili ithamlarda bulunanlara meydan okuyor: 'En Çok Ben Eğlendim'

Çapa, Destek Yayınları'ndan çıkan ve kendi hayatını anlattığı kitabı 'En Çok Ben Eğlendim'de okuyuculara 'çok şey öğrenecekleri bir yaşam öyküsü anlatmadığını belirtip ekliyor: "Bu kitabı okuduktan sonra kendinize yapılacaklar değil yapılmayacaklar listesi çıkartmak isteyebilirsiniz."

İstanbul gece hayatının en başarılı işletmecilerinden biri olan İzzet Çapa kitabını şöyle anlatıyor: “Sosyetik görünümlü bir sokak çocuğunun, paradan nefret eden bir işletmecinin, ailesine hayran ama onların koyduğu tüm kurallara gıcık bir evladın, en son söyleyeceğini hep en başta söyleyiveren bir patavatsızın, insanlara çok güvenip kendine az güvenen ama nedense her seferinde o en güvendiklerinden kazık yiyen bir girişimcinin, müthiş sosyal yaşayan ama aslında kendi kabuğundan çıkmaktan da ölesiye korkan bir asosyalin hikâyesi bu...”