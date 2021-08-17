Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrular suyla buluşuyor.
AA'nın haberine göre iki aylık kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor.
Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize bırakılıyor.
"ŞU ANA KADAR 15 BİN YAVRU SULARLA BULUŞTU"
DEKAMER Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu Kumsalı'nın deniz kaplumbağalarının en iyi üreme sahalarından olduğunu söyledi.
Bölgede yuvalama ve yavru çıkışlarının devam ettiğini belirten Kaska, son 10 yıldaki yuva sayısı artışının 30 yıl önce başlatılan koruma ve izleme çalışmalarının başarılı olmasından kaynaklandığını kaydetti.
Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle İztuzu Kumsalı'nda yuva koruma ve izleme çalışmalarının yürütüldüğünü aktararak, "Şu anki yuva sayısı 728'e ulaştı. Yaklaşık 250 yuvadan yavru çıkışı tamamlanmış durumda. Şu an itibarıyla 15 bin yavru denize gönderildi. Yavru çıkışlarının ağustos sonuna, hatta eylül ortalarına kadar devam edeceğini biliyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki şu anki sayılar aynı şekilde devam ederse sezon sonuna 30 bini aşan yavrunun denize ulaşmış olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Son 10 yılda İztuzu Kumsalı'nda genel olarak bir artış olduğunu vurgulayan Kaska, bu yıl yine en yüksek sayılardan birine ulaştıklarını ifade etti.
Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için kumsalda nöbet tuttuklarını anımsatan Kaska, sahili kullananların bugünlerde daha duyarlı olmalarını istedi.
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