İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası rekor sayıya ulaştı

AA

Caretta carettaların, yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalama sayısının 700'e ulaştığını söyledi.

Kaska, normal bir sezonda, yaklaşık 30-40 kişilik gönüllü topluluğunun desteğiyle yürüttükleri ve bu sene pandemi dönemi sebebiyle merkez personeli ile devam ettikleri koruma çalışmalarında rekor yuva sayısına ulaştıklarını kaydetti.

Bugüne kadar en yüksek yuva sayısının 658 olduğunu vurgulayan Kaska, sezonun halen devam etiğini ve önümüzdeki günlerde yuva sayısındaki artışların devam edeceğini dile getirdi.