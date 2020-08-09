İztuzu Plajı'nda 744 caretta caretta yuvasıyla rekor kırıldı - MUĞLA

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.DEKAMER Proje Asistanı Su Ürünleri Mühendisi Aysun Adaklı, AA muhabirine, geçen sene 610 olan yuva sayısının bu yıl 744'e ulaştığını ve bunun rekor olduğunu söyledi.Geçmiş yıllarda Kuşadası sahilinde bu yıl ise Urla sahilinde ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildiğine dikkati çeken Adaklı, "Popülasyonların değerlendirilmesi ve genetik çalışmalarımızla bu dağınık, yayılmış yuva alanlarını araştırıyoruz." dedi.DEKAMER'in çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı ölçüde sürdürdüğünü belirten Adaklı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmalara büyük destek verdiğini dile getirdi.Adaklı, nesli tehlike altındaki caretta caretta yavrularının sağlıklı bir şekilde suya ulaşabilmesi için canla başla mücadele ettiklerini ifade etti.
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