İztuzu Plajı caretta caretta yuvası ve yavru çıkışında rekor kırdı

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziran ayında başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettaların denizle buluşma telaşı sürüyor.
Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.
DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalamanın rekor sayıya ulaştığını söyledi.
DEKAMER'in çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı ölçüde sürdürdüğünü belirten Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmalara destek verdiğini aktardı.
Caretta carettaların yuvalama alanlarının insan hareketliliğinin yoğun olmasından etkilendiğini vurgulayan Kaska, "Bu yıl kumsallarımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sakin olduğu için yuva sayılarında genel olarak bir artış var. İztuzu kumsalında yılların rekoru diyebileceğimiz 750'yi aşkın yuva sayısına ulaştık. Yuvalama sahasındaki bu durum yavru çıkışında da devam etti. İnsan rahatsızlığı olmadığı zaman bunlar başarılı bir şekilde denize gidebiliyor." diye konuştu.
Ekim ortasına kadar 45 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını beklediklerini belirten Kaska, yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğu bilgisini verdi.
Yavruların denize başarıyla gönderilmesinin önemli olduğuna işaret eden Kaska, "Bu yıl pandemi nedeniyle gönüllü kabul edemedik. Sadece kendi personelimizle yuvaların kafeslenmesi ve kayıt altına alınmasını başarılı bir şekilde yaptık. Bugünlerde de adeta hasadımız olan yavruları başarılı bir şekilde çıkararak denize ulaşmasını sağlıyoruz. Yuva sayısına paralel olarak yavru çıkışında da benzer artışın olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaska, nesli tehlike altındaki caretta caretta yavrularının sağlıklı olarak suya ulaşabilmesi için canla başla mücadele ettiklerini belirtti.
Yavruların çıkışlarının sorunsuz devam ettiğini ifade eden Kaska, "Turizm faaliyetlerinin artmasıyla ışık kirliliği gibi durumlar da artacağından özellikle sahillerde bulunan işletmelerden gece ışıklarını kapatmalarını ya da kırmızı ışığa dönüştürmelerini rica ediyorum. Biz böylelikle bir fazla yavruyu denize ulaştırmış oluruz. Çünkü, yumurtadan çıkan yavrular ışığa gidiyor. Denizdeki ayın parıltısını ve dalgaları göremeyen yavrular, geri taraftaki otellerin ışığına doğru gidebilir. Bu da yavruların başka bir yerlerde ölmesine neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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