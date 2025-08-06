Habertürk
        Haberler Gündem İZSU'dan Çeşme'deki şebeke suyu şikayetlerine ilişkin açıklama

        İZSU'dan Çeşme'deki şebeke suyu şikayetlerine ilişkin açıklama

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Çeşme ilçesindeki şebeke suyuyla ilgili gelen şikayetler üzerine yapılan denetimlerde, suda bakteriyolojik ve kimyasal olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 22:24 Güncelleme: 06.08.2025 - 22:24
        İZSU'dan Çeşme'deki su şikayetlerine ilişkin açıklama
        İZSU'dan yapılan açıklamada, Üniversite Mahallesi'ndeki bazı sitelerden gelen içme suyuyla ilgili şikayetler üzerine denetimlerin yapıldığı belirtildi.

        Denetimler kapsamında hatlardan sağlanan şebeke suyunda olumsuzluğa rastlanmadığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "İdaremizin sorumluluk sınırları içinde kalan hatlardan sağlanan şebeke suyunda sağlık açısından herhangi bir bakteriyolojik ya da kimyasal olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanan problemin, su kesintisi yapılan saatlerde, bazı sitelerin bireysel artezyen-tanker gibi kontrolsüz su kaynaklarından su temini yapmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. İnceleme yapılan site yönetimlerine gerekli uyarı ve bilgilendirme yapılmıştır. İdaremiz ekiplerince şebekeye verilen suların rutin olarak denetim, kontrol ve takibi İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yapılmakta ve analiz değerlerine göre sürekli olarak takip edilmektedir."

        Açıklamada, vatandaşların olumsuzluğa neden olabilecek depolama ve uygulamalardan kaçınması gerektiği uyarısında bulunuldu.

