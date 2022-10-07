Çatıdan düşen genç öldü

Siirt'te çatıdan düşen genç yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Eruh ilçesi Yerliçoban köyünde dedesine ait 2 katlı evin çatısında izolasyon yapan Yusuf Yardım (22), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Yardım, sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Yardım'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

*Fotoğraf: İHA