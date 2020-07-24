DHA

İznik ilçesi Çakırca Mahallesi´ndeki sazlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevler kontrol altına alınamadı.

Yerleşim alanına 100 metre mesafede olan, yaklaşık 10 dönümlük alandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.