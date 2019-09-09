Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilinde geçmiş yıllarda da, yaz sonu sıkça görülen adacıklar yeniden ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre yaz döneminde yağış olmaması ve tarımsal sulamalar gibi nedenlerden suyunda ciddi oranda düşüşün yaşandığı gölde, çekilmelerden dolayı adacıklar oluştu. Göle serinlemek için girenler, adacıklara çıkıp oturdu. Göldeki su çekilmesinin geçmiş yıllardaki oranlarda olduğu ve yağışlarla birlikte yeniden seviyesinin yükseleceği bildirildi.