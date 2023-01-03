Sular çekilince ortaya çıktı! Koruma altına alınacak

Yağış azlığı nedeniyle kıyıdan yaklaşık 4 metre çekilen İznik Gölü kıyısındaki kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bazı kişiler, sahile yakın bölümde suyun içinde yatık şekilde sütun fark etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gölde bulunan ve tarihi özelliğe sahip olduğu belirtilen taş sütun koruma altına alınacak.

Gölden çıkarılarak koruma altına alınacak sütunun hangi döneme ait olduğu ve üzerindeki yazıların, yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

Müdürlükten gelen uzman ekip, üzerinde yazılar olan yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki sütunun tarihi özelliğinin bulunduğunu tespit etti.