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İznik Gölü'nde sular çekilince 2.5 metrelik sütun ortaya çıktı

Bursa'da göl suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan 2.5 metre uzunluğundaki tarihi sütun, koruma altına alınacak

Giriş: 03.01.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
İznik Gölü'nde sular çekilince 2.5 metrelik sütun ortaya çıktı
Sular çekilince ortaya çıktı! Koruma altına alınacak
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AA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gölde bulunan ve tarihi özelliğe sahip olduğu belirtilen taş sütun koruma altına alınacak.

Yağış azlığı nedeniyle kıyıdan yaklaşık 4 metre çekilen İznik Gölü kıyısındaki kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bazı kişiler, sahile yakın bölümde suyun içinde yatık şekilde sütun fark etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muhtarlık tarafından durumun Orhangazi Kaymakamlığına bildirilmesi üzerine Bursa Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Müdürlükten gelen uzman ekip, üzerinde yazılar olan yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki sütunun tarihi özelliğinin bulunduğunu tespit etti.

Gölden çıkarılarak koruma altına alınacak sütunun hangi döneme ait olduğu ve üzerindeki yazıların, yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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