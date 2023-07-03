Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İznik Gölü'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

İznik Gölü'nde tekne alabora oldu: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bursa'da İznik Gölü'nde su almaya başlayan tekne bir süre sonra alabora oldu. 800 metre açıkta can simidine tutunan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 03.07.2023 - 02:11 | Güncelleme: ABONE OL
İznik Gölü'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
İznik Gölü'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da İznik Gölü'nde alabora olan teknede bulunan ve 800 metre açıkta can simidine tutunan 3 kişiyi jandarma kurtardı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İznik Gölü'nde meydana geldi. H.E. (21), Y.K. (21) ve M.A'nın (28) İznik Gölü'ne açıldığı tekne bilinmeyen nedenle arızalanırken, gençler durumu jandarmaya bildirdi. Su almaya başlayan tekne bir süre sonra alabora olurken, 3 kişi gölde mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre; yaklaşık 800 metre açıkta can simidine tutunarak bekleyen gençler, bölgeye ulaşan İznik Jandarma Asayiş Botu ekiplerince kurtarıldı.

Jandarma botu ile kıyıya çıkarılan H.E., Y.K. ve M.A, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sancaktepe'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 6 gözaltı
Sancaktepe'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 6 gözaltı
Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Bursa'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu
Bursa'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu
Kocaeli Emniyetinden Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama
Kocaeli Emniyetinden Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.