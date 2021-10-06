Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüs tedavisi gördüğü Gölcük´teki bir hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören Bıçak´ın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı´nda toprağa verildi.