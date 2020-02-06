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Güney Koreli üretici Hyundai, B-segmentindeki modeli i20’nin yeni nesline dair ilk çizimleri paylaştı.

Markanın İzmit’teki fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç edilen otomobilin paylaşılan çizimlere göre, yerini alacağı modelden daha sportif yapıda olacağı görülüyor.

Otomobilin dış tasarımında, bumerangı andıran krom kaplı C sütunu, Z şeklindeki uzunlamasına LED arka aydınlatma grubu ve stop lambalarının sol tarafına entegre edilen yakıt depo kapağı öne çıkan özellikler olarak dikkat çekiyor.

Hyundai tarafından otomobilin henüz iç mekanına dair bir görüntü paylaşılmış değil. Fakat, verilen bilgiye göre, otomobilin yeni neslinde gösterge tablosunu da kaplayan yatay kokpit dizaynının benimsenecek.

Ayrıca, yeni i20'nin kokpitinde iki adet 10.25 inç boyutundaki ekranlara yer verileceği de aktarılıyor.