İzmit'te tümülüslerde defineci talanı

Üzerine inşaat yapılamaz, herhangi bir kaçak kazı yapılamaz ve bu şekilde koruma altına alınması lazım. Tabi ki hepsi için bir güvenlik istihdam etmek pek mümkün olmuyor. O nedenle oralarda gezenler içerisine bazı çöpler de atabiliyor, bazı küçük çapta tahribata da neden olabiliyor. Üniversite yolu yapıldığı zaman da bir kısmı tahribata açılmıştı" diye konuştu.