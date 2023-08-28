İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın söndürüldü

REKLAM advertisement1

Yangın, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda meydana geldi.

Depodaki kağıtlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depoyu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın çevre ilçelerden sevk edilen takviye ile çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam ettiği tesiste dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, yangının pres makinesinin patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.