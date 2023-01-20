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İzmit'te toplanan atıklar Çınarkart ile Çocuk Ödül Marketlerinde paraya dönüşüyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ile İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla yürütülen Çocuk Ödül Market Projesi kapsamında vatandaşlar toplanan atıklar paraya dönüşüyor. Vatandaşların Çocuk Ödül Marketlerine getirdikleri atıklar için "Çınarkart"lara para yüklenecek. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Şu ana kadar 7 mahallede bu marketi açtık. Bu yıl itibari ile de 25 yerde daha bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Çınarkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan alanlarda da geçerli olacak" dedi

Giriş: 20.01.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
İzmit'te atıklar Çınarkart'la paraya dönüşüyor
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan atıklar, Çocuk Ödül Market Projesi kapsamında Çınarkart ile paraya dönüşüyor.

İzmit Belediyesi ile İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla yürütülen Çocuk Ödül Market Projesi gelişmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve mahalle muhtarları tarafından yürütülmekte olan Çocuk Ödül Market Projesi'ne Çınarkart entegre edildi.

ÇINARKART'A PARA YÜKLENECEK

Çınarkart'ı olmayan vatandaşlar, Çocuk Ödül Marketlere getirdikleri ilk 5 kilo atık karşılığında Çınarkart'ı ücretsiz elde edebilecek. Vatandaşların Çocuk Ödül Marketlerine getirdikleri atıklar için Çınarkart'larına para yüklenecek.

ŞU ANDA 7 MAHALLEDE MARKET BULUNUYOR

Çocuk Ödül Market şubeleri, Şirintepe, Hacı Hızır, Çukurbağ, Alikahya Fatih, Yenişehir, Gündoğdu ve Akmeşe muhtarlıkları olmak üzere 7 bölgede bulunuyor. Çocuk Ödül Marketi'nin ocak ayının sonuna kadar ise Yahyakaptan Hanımeli Kültür Merkezi ve Ayazma Muhtarlığı'nda da faaliyete geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar, kağıt, plastik, tekstil, cam, atık yağ, elektronik, metal, pil ve karışık ambalaj ile projeye katılabiliyor.

"BU YIL 25 YERDE DAHA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Çınarkart ile ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Şu ana kadar 7 mahallede bu marketi açtık. Bu yıl itibari ile de 25 yerde daha bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. 370 üzerinde vatandaşımız Çınarkart sahibi oldu. Bu kart İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan alanlarda da geçerli olacak. Çınarkart, alışverişin yanında aynı zamanda çevreci bir kart olma özelliğine de sahip. İzmit halkı güle güle kullansın" dedi.

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