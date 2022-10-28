AA

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Barbados bandıralı bir geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Söz konusu gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza yazıldı.

Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.