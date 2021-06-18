İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

Müsilajın, Karamürsel kıyılarında ve Eskihisar açıklarında yer yer tabakalaştığı görüldü.

Belediye ekipleri, bölgede biriken müsilaj tabakalarını temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriliyor.

Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan müsilaj, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor.