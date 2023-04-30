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İzmit Körfezi "dev akvaryuma" dönüşecek! Proje 2 Mayıs'ta başlıyor

İzmit Körfezi'ni eski günlerine kavuşturarak dev akvaryum haline getirecek projenin startı 2 Mayıs'ta verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında ilk çamur çekimi yapılacak. Çamur, İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan susuzlaştırma tesisine taşınacak

Giriş: 30.04.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
İzmit Körfezi
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" 2 Mayıs'ta başlatılıyor. İzmit Körfezi'ni eski günlerine kavuşturarak dev akvaryum haline getirecek projenin startı saat 10.00'da verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımının beklendiği aktarılan açıklamada, Marmara denizindeki müsilaj sorununun ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin, İzmit Körfezi'nin doğu baseninde, akıntılar, yüzeysel sular ve insan faaliyetleri sonucu biriken dip çamuruyla ilgili TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'ne rapor hazırlattığı kaydedildi.

İKİ ETAPLI PROJE 720 HEKTARLIK ALANI KAPSIYOR

Açıklamada, İzmit Körfezi'ni kurtarmak için dip çamuru temizleme projesine hazırlık yapıldığı ifade edilerek, "İki etaplı projenin 720 hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucu 3.5 milyon metreküp, yaklaşık 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi eski günlerine kavuşacak ve adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak" denildi.

SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNE TAŞINACAK

Çamurun dipten borularla çıkarılacağı ve İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan susuzlaştırma tesisine taşınacağı bildirilen açıklamada, projenin 5 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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