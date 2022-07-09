Bayram ziyaretinde iken evleri çöktü

DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı bir ev çökerken, sahipleri Günay ailesinin bayramlaşmak için akrabalarına gitmiş olması, olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kandıra Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Sezai Günay'a ait 2 katlı kargir ev, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyanlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evde kimsenin olmadığını belirledi.

Günay ailesinin bayramlaşmak için Gölcük ilçesine akrabalarının yanına gittiği öğrenildi. Olayın ardından Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, aileyi ziyaret etti. Çöken evin üzerine, yağış nedeniyle eşyaların zarar görmemesi için branda örtüldü. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

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