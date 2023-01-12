İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. Geçen hafta Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi ihalesinin ardından Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de ihalesi yapıldı. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. Teklifler komisyon tarafından incelenip, ihaleyi kazan firmayla sözleşme imzalandıktan sonra 10 iş günü içinde yer teslimi yapılacak ve 14 aylık çalışma sonunda hizmete alınacak.

HİDROTERAPİ HAVUZLARI DA OLACAK

Projesi tamamlanarak ihalesi yapılan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak.

Merkezde ayrıca idari ofisler, soyunma odaları, duş yerleri de yer alacak. Tüm bu imkanlardan zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek.