İzmit Belediyesi ve Teoman'dan açıklama

Gazeteci ya da basın mensuplarını alandan kovduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konser esnasında İzmit Belediye Başkanı dâhil tüm belediye yönetimi, sahnenin hemen yan çaprazında ve sahneye sadece 5 metrelik yakın bir alandan konseri canlı olarak takip etmiştir. Haberlerde iddia edildiği gibi, belediye yönetiminin ya da basın mensuplarının konseri sahneye uzak bir yerden takip ettiği bilgisi doğru değildir.

İzmit Belediyesi olarak, gerçekleşen etkinliklerin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunulmasını önemsiyoruz.

Bu tür yanıltıcı haberlerin, hem sanatçımızın hem de belediyemizin itibarına zarar verdiğinin bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla, İzmit Belediyesi