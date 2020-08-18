İzmirlileri taşıyacak 304 Otokar otobüsü için imzalar atıldı

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor.
Ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50'yi aşkın ülkede hizmet veren Otokar, İzmir ESHOT'un 304 adet otobüs alımı ve araçların 5 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin toplam değeri yaklaşık 476 milyon TL olan otobüs ihalesini kazandı.
Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesi tarafından tercih edilen, Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Romanya gibi ülkelerde ihaleler kazanan Otokar, İzmir'e 170 adet KENT LF, 134 adet KENT Körüklü otobüsü 2020 ve 2021 yılları içerisinde partiler halinde teslim edecek. Otokar ayrıca, 5 yıl boyunca araçların satış sonrası hizmetlerini de sunacak.
Otokar'ın toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan, modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkati çeken KENT otobüsleri, Avrupa'nın en çok tercih edilen şehir içi otobüsleri arasında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı uzunluktaki otobüsleri farklı hatlarda kullanarak ulaşımda verimliliği sağlarken, örnek bir taşımacılığa imza atıyor. ESHOT'un filosuna dahil olacak yeni otobüslerle birlikte 2009 yılından bu yana İzmir caddelerinde başarıyla hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı 700'ü geçecek.
- 50'yi aşkın ülkede toplum taşımanın gözdesi
Sektörde 57'nci yılını kutlayan Otokar'ın otobüsleri; 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyor, tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.
Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ön planda tutularak özel olarak geliştirilen otobüsler, modern toplu taşımacılığa uygun tasarımları ve geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz bir konfor sunarken, iç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkıyor.
Kullanıldığı ülkelerde kent içi toplu taşımada yeni bir dönem başlatan Otokar otobüsleri, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına destek olurken, üstün güvenlik sistemleriyle kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik sağlıyor.
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