İzmirli muhtar Milli Dayanışma Kampanyasına 7 maaşıyla destek olacak

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmirli muhtar Mehmet İrtiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 7 maaşıyla katılma kararı aldı.
Urla'nın Sıra Mahallesi'nde 28 yıldan bu yana muhtarlık yapan bir çocuk babası 54 yaşındaki İrtiş, mahalle sakinleri tarafından hayırsever kişiliğiyle tanınıyor.
Muhtarlık aylıklarıyla öğrencilere burs sağlaması, Türk Kızılay ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına düzenli bağış yapmasıyla tanınan İrtiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına da destek vermeye başladı.
Nisan ayı maaşını kampanya hesabına yatıran İrtiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada etkisini artıran yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın kendisini bir vatandaş olarak çok etkilediğini belirten İrtiş, "İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Zaten daha önce aldığım maaşları da hayır işlerine bağışladım. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyince ben de onun gibi 7 maaşımı bağışlama kararı aldım. Nisan ayı maaşımı alınca bankaya gidip hemen yatırdım. Ekim ayına kadar alacağım tüm maaşları da kampanya kapsamında bankaya yatırmaya devam edeceğim." dedi.
İrtiş, eşi ve oğlunun kendisine yaşamının her aşamasında destek olduğunu, verdiği kararda ailesinin de teşvikini gördüğünü dile getirerek, şunları belirtti:
"Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Bizler de maddi ve manevi olarak destek olursak bu zor günler daha rahat geçer. Ülkemiz bugünlerin de üstesinden gelecek. Bizi millet yapan en büyük değerimiz birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bu yapılan bağışlar bir havuzda birikmeli ve her gün artmalı."
İrtiş, mahalle sakinlerinin de başlatılan kampanyaya destek olmaları için çalışmalar yapacağını, maddi imkanı olmasa dahi insanların manevi olarak bu kampanyaya destek olması gerektiğinin altını çizdi.
,Tezcan Ekizler
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