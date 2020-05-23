AA

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından (İZVAK) yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanması için TFF nezdinde müracaatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Müracaata, İzmir'i temsilen profesyonel liglerde yer alan Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bucaspor 1928 kulüplerinin başkanlarının, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun birer mektupla destek verdiği kaydedildi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Adnan Süvari, zamanının ötesinde futbol stratejileri ile Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı unvanını alan 'Efsane Göztepe'yi yaratan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı İzmir'e taşıyan, 3 yıl süren A Milli Takım Teknik Direktörlüğü döneminde de başta efsanevi Rusya zaferi olmak üzere birçok başarıya imza atmış, sadece Göztepe'ye ve İzmir'e değil tüm Türkiye'ye mal olmuştur. Tüm bunlar göz önüne alındığında Süper Lig'e Adnan Süvari adının çok yakışacağını düşünüyor ve değerli kabullerinizle Süper Lig 2020-2021 sezonunun 'Adnan Süvari Sezonu' adıyla oynanmasını ekte imzaları bulunan tüm İzmir kulüpleri, kurum ve kuruluşları olarak arzu ve talep ediyoruz."