08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in köklü spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu. İzmir'de spor konusunda işbirliğinin altını çizen Tunç Soyer, İZVAK çatısı altında kulüplere toplu destek olacağını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman İzmir'de sporu destekleyeceğine değinen Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak tüm kurumsal kimliğimizle, gücümüz ne kadar yetiyorsa sizin yanınızda olacağız. Elimizden ne kadar geliyorsa bunu büyük bir keyif ve mutlulukla yapacağız. İmkanlarımız, zamanımız ve kadromuz sınırlı ama bu sınırları zorladığımızı göreceksiniz. Bunları nasıl daha fazla büyütürüz, nasıl ileriye taşırız diye canla başla çalışacağız. Bunu da çok net ve bütün kalbimle söylüyorum" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in spor kulüplerinin köklü tarihinin önemini vurgulayarak, "Saat kulesi İzmir için neyse bu kulüplerin her biri İzmir için odur. Yani semboldür. Bu şehrin çınarlarısınız. 100 yıllık asırlık kulüp Türkiye'de çok az ama İzmir'de altı kulüp olunca değer artıyor" dedi.
“KULÜPLER KENTİN MİRASI”
Spor kulüplerine verilecek her desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ise, “İzmir'in 1912 ve 1928 yılları arasında kurulmuş 6 tane tarihi, Cumhuriyet'in tarihinde yer alan kulüplere sahibiz. Bunu, gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarma sorumluluğumuz var. Kulüplerimiz artık sadece spor kulübü değil, kentin mirası. Dolayısıyla bu kulüplerin kent mirası olarak korunması gerekiyor. Kulüplerimize verilecek her destek, bizim için çok değerli. Bu toplantının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uzun zamandır bu şekilde bir araya gelemedik. Bu bizim için çok değerli, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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